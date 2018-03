கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி புதுக்கடை, மார்த்தாண்டம் உள்ளிட்ட காவல் நிலையங்களில் மகஇக நிர்வாகி மீது பாஜகவினர் புகார் அளித்துள்ளனர். பிரதமர் மோடியை இழிவுபடுத்தி பாடல் பாடியதாக மக்கள் கலை இயக்க கழக நிர்வாகி கோபன் மீது பாஜகவினர் புகார் அளித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

