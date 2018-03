ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் அருகே யானை தாக்கி இறந்த ராஜம்மாள் குடும்பத்திற்கு வனத்துறை இழப்பீடு வழங்கியுள்ளது. ராஜம்மாள் குடும்பத்திற்கு உடனடி இழப்பீடாக ரூ.50,000 பணத்தை வனத்துறையினர் வழங்கியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The elephant attacked the victims compensation to the family of the forest

