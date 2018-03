அரசு உப்பு நிறுவன தொழிலாளர்கள் 2வது நாளாக வேலைநிறுத்தப் போராட்டம்

ராமநாதபுரம்: வாலிநோக்கம் அரசு உப்பு நிறுவன தொழிலாளர்கள் 2வது நாளாக வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உப்பு சுத்தகரிப்பு நிலையத்தை தனியார் நிறுவனத்துக்கு தர எதிர்ப்பு தெரிவித்து வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தத்தால் நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.40 லட்சம் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Salt Institute workers as strike action on the 2nd day

Ramnad: valinokkam salt company workers involved in strike action as the 2nd day of ullanarani