குற்றவாளிகள் தொடங்கிய கட்சியின் அங்கீகாரத்தை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்ய முடியுமா?: மே 3-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு

குற்றவாளிகள் தொடங்கும் கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உள்ளதாஎன்பது குறித்து வரும் மே 3-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் முடிவை அறிவிக்க உள்ளது.

தற்போதைய சட்டவிதிகளின்படி 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகள், சிறையில் இருந்து விடுதலையான பிறகு 6 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது. அவர்கள் கட்சி பதவிகளை வகிக்க தடையில்லை.

இந்நிலையில், சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அரசியல்வாதிகள் வாழ்நாள் முழுவதும் தேர்தலில் போட்டியிடவும் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகிக்கவும் தடை விதிக்க வேண்டும். புதிய கட்சி தொடங்க அனுமதிக்கக்கூடாது என்று கோரி பாஜக மூத்த தலைவர் அஸ்வினி குமார் உபாத்யாயா உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நீதிபதிகள் சந்திர சூட், கான்வில்கர் அமர்வு முன்பு நேற்று முன்தினம் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஷ் சிங் கூறியபோது, “40 சதவீத எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன் காரணமாகவே இந்த விவகாரத்தில் கடும் எதிர்ப்பு எழுகிறது” என்றார்.

அப்போது தலைமை நீதிபதி கூறியபோது, “குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்பட்டவர் அரசியல் கட்சியைத் தொடங்கலாமா, ஒரு கட்சிக்கு தலைமை வகிக்கலாமா, இந்த நடைமுறை தொடர்ந்தால் ஜனநாயகத்தின் தூய்மையை எவ்வாறு பாதுகாக்க முடியும்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் பிங்கி ஆனந்த் வாதாடியபோது, “அரசமைப்பு உரிமைகளின்படி தனிநபர்கள் ஓர் அமைப்பைத் தொடங்க முழு உரிமை உள்ளது. குற்றவாளிகள் கட்சி பொறுப்புகளை வகிக்க தடை விதிக்கக்கூடாது” என்றார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட தலைமை நீதிபதி, வழக்கின் இறுதி விசாரணையை மே 3-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். குற்றவாளிகள் தொடங்கும் கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உள்ளதா? குற்றவாளிகள் என தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் கட்சிகளின் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து கட்சியை வழிநடத்தலாமா என்பன உள்ளிட்டவை பற்றி அன்றைய தினம் உச்ச நீதிமன்றம் தனது முடிவை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

