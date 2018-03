நெல்லை: சங்கரன்கோவிலை அடுத்த மேலநீலிதநல்லூரில் பேருந்தில் இருந்து தவறி விழுந்த மாணவர் படுகாயமடைந்துள்ளார். பேருந்தின் படிக்கட்டில் பயணம் செய்தபோது தவறி விழுந்த மாணவர் பாலமுருகன் படுகாயமடடைந்தார். இதனையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

