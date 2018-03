நெல்லை: அம்பாசமுத்திரம் அடுத்த ஐந்தாம் கட்டளையில் நிலத்தை அபகரிக்க முயன்றதாக தந்தை, மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். போலி பத்திரம் தயாரித்து ஏழரை சென்ட் நிலத்தை அபகரிக்க முயன்ற தந்தை வடிவேல், மகன் சேர்மதுரை ஆகியோரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Paddy land in father and son arrested in connection with the attempted kidnap

Paddy: the fifth commandment to seize land in ambasamudram next attempted to arrest demonstrated by father and son