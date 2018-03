விருதுநகர்: பண்டிதன்பட்டியில் லாரியும், ஊழியர்கள் சென்ற பேருந்தும் மோதியதில் 15 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். வாகன விபத்தில் படுகாயமடைந்த 15க்கும் மேற்பட்டோர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

About 15 people were seriously injured in a road accident in Virudhunagar district:

Virudhunagar: pandithanba, Larry, employees in the last bus collided about 15 people have been seriously injured. Vehicle