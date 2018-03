தஞ்சாவூர்: தஞ்சை – திருச்சி இரட்டை ரயில் பாதை பணி காரணமாக கடந்த 20 நாளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மயிலாடுதுறை – திருச்சி, நெல்லை, கோவை ஜனசதாப்தி விரைவு ரயில்கள் இன்று முதல் மீண்டும் இயக்கப்படுகின்றன.

Source: Dinakaran

English summary

Thanjavur-trichy dual rail service beginning again

Thanjavur-trichy Thanjavur: due to the double railroad work over the past 20 days suspended service was started