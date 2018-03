ராசிபுரம்: ராசிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் நகராட்சி கடைகளில் வாடகை வசூல் செய்ய சென்ற பணியாளர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. பணியாளர் கண்ணன் என்பவரை தாக்கிய தங்கப்பனை கைது செய்யக் கோரி துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Rasipuram bus station assault on staff: scavenger strike

Rasipuram bus station: rasipuram municipality in shops rent collection went to the attack on our employee