கருணை இல்லத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 12 முதியவர்கள் இறந்தது எப்படி?: அதிகாரி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்- சமூக நலத்துறைக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவு

பாலேஸ்வரம் கருணை இல்லத்தில் இருந்து ஆட்சியரின் அனுமதியின்றி அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 294 முதியவர்களில் 12 பேர் இறந்தது எப்படி என்பது குறித்து சமூக நலத்துறை அதிகாரி இன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே பாலேஸ்வரத்தில் செயல்பட்டு வந்த புனித ஜோசப் கருணை இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த முதியவர்கள் பலர் மர்மமான முறையில் இறந்ததாகவும் அவர்களின் உடல் பதப்படுத்தப்பட்டு எலும்புகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதாகவும் சர்ச்சை எழுந்தது.

இதையடுத்து அந்த கருணை இல்லத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி அங்கு தங்கியிருந்த 294 முதியவர்களை மீட்டு பல்வேறு அரசு இல்லங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்நிலையில் அந்த இல்லத்தின் நிர்வாகியான வி.தாமஸ் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ஆட்கொணர்வு மனுவில், ‘‘ எங்களது இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு நாங்கள்தான் பொறுப்பாளர்கள். மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதி பெறாமலேயே எங்கள் இல்லத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 294 முதியவர்களில் பலர் தற்போது உயிருடன் இல்லை என்றும் பலருக்கு சரியான உணவு கூட வழங்காமல் அதிகாரிகள் பாதி வழியிலேயே இறக்கி விட்டுச் சென்றதாகவும் தகவல் வந்துள்ளது. ஒருவர் மீண்டும் எங்கள் இல்லத்துக்கே திரும்பி வந்து விட்டார்.

எனவே சட்டவிரோதமாக எங்களது இல்லத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட 294 முதியவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும்’’ என அதில் கோரியிருந்தார்.

இந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று நீதிபதிகள் சி.டி.செல்வம் மற்றும் என்.சதீஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் நடந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கூறியதாவது:

கடந்த 2011 முதல் இயங்கி வரும் இந்த கருணை இல்லத்தில் ஆதரவற்ற, உறவினர்களால் கைவிடப்பட்ட முதியவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டு நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தனர். உள்ளூர் அரசியல் பிரமுகர் மற்றும் ஒரு கட்டிட ஒப்பந்ததாரரின் உள்நோக்கத்தால் இந்த இல்லத்துக்கு எதிராக தேவையற்ற பிரச்சினைகள் கிளம்பின.

இதை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். அதிகாரிகளும் தீர்க்கமாக விசாரிக்காமலும், முறையான அனுமுதி பெறாமலும் முதியவர்களை அலைக் கழித்துள்ளனர். இதில் பலர் தற்போது உயிருடன் இல்லை. இவ்வாறு வாதிட்டார்.

அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘‘அந்த இல்லத்தில் இருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட முதியவர்களில் 12 பேர் இறந்து விட்டனர். மற்றவர்கள் அரசு இல்லங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.

அதைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நீதிபதிகள், ‘‘12 பேர் இறந்து விட்டனர் என்றால் அவர்களின் உடல் முறைப்படி பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டதா, அதன் அறிக்கை எங்கே, முதியவர்கள் விஷயத்தில் கருணை இல்லம் செய்தது குற்றம் என்றால், அரசு செய்தது சரியா’’ என கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும் உயிருடன் உள்ள 282 முதியவர்களையும் கருணை இல்ல நிர்வாகிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். 12 முதியவர்கள் இறந்தது எப்படி என்பது குறித்து மாவட்ட சமூக நலத்துறை அதிகாரி புதன்கிழமை (இன்று) ஆஜராகி உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

