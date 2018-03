மன்னார்குடியில் கடன் தொல்லையால் விஷம் குடித்து சிகிச்சை பெற்று வந்த தாய், 2 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு

தஞ்சை: மன்னார்குடி அருகே விஷம் குடித்து சிகிச்சை பெற்று வந்த 3 பேரும் உயிரிழந்தனர். கடன் தொல்லையால் கடந்த 24-ம் தேதி 2 குழந்தைகளுக்கு பாலில் விஷம் கொடுத்து, தாய் தற்கொலை முயற்சி செய்துள்ளார். மகன் ஷாம்(11), உயிரிழந்த நிலையில், தாய் தமிழரசி(30) மற்றும் மகள் மனிஷாவும் (9) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர். மன்னார்குடி சி.ஆர்.சி. டெப்போ முன்சிபல் காலனியில் தமிழரசி என்பவர் வசித்து வந்தார். அவரது கணவர் ஆலமுத்து வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்த நிலையில், 3 மாதங்களுக்கு முன்பு அவர் இறந்து விட்டார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழரசி தனது குழந்தைகள் ஷாம், மனிஷா ஆகியோருடன் வசித்து வந்துள்ளார். ஸ்டூடியோவில் ஒன்றில் ஊழியராக பணியாற்றிய அவர், அதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தை கொண்டு குழந்தைகளை படிக்க வைக்க முடியாமல் அவதிப்பட்டுள்ளார். கணவர் வாங்கிய கடனை கட்ட முடியாததால் மனமுடைந்த தமிழரசி குழந்தைகளுடன் விஷம் குடித்தார். கடந்த சில நாட்களாக தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் அவர்களுக்க தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி தமிழரசி, மகள் மனிஷா ஆகியோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Indebtedness in mannargudi and drank the poison recuperating mother, 2 children’s deaths

Mannargudi near Thanjavur: poisoned drink was being treated three people were killed. Indebtedness in the last 24-TN