விழுப்புரம்: கள்ளக்குறிச்சி அருகே சாலையில் பாலைக் கொட்டி பால் உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சிறுவத்தூர் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் அதிகாரிகள் முறைகேடு செய்ததாகப் புகார் அளித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Pour milk producers at villupuram road struggles

Villupuram road near kallakurichi poured milk: milk producers involved in the struggle varugi