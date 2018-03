நெல்லை மாநகராட்சியில் குப்பை அள்ள சோலார் தானியங்கி வாகனம் : ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு முன்னோட்டம்

நெல்லை: நெல்லை மாநகராட்சியில் குப்பை அள்ள சோலார் தானியங்கி வாகனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு முன்னோட்டமாக இது செயல்பாட்டுக்கு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நெல்லை மாநகராட்சியில் உள்ள 55 வார்டுகளில் சுமார் 5 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். மாநகரில் மட்டும் 1.25 லட்சம் வீடுகளும், 6928 வணிக நிறுவனங்களும், 2 பஸ் நிலையங்கள், 2 மார்க்கெட்கள் உள்ளன, அனைத்து பகுதிகளிலும் அன்றாடம் சேரும் சுமார் 160 டன் குப்பைகள் ராமையன்பட்டியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் கொட்டப்பட்டு இறுதியாக்கம் செய்யப்படுகிறது. மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம் பிரிக்கப்பட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. இதற்காக மாநகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வீடுகள் தோறும் சேகரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 6 மாதங்களில் சுமார் 870 மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. குப்பை சேகரிப்பதற்காக நெல்லை மாநகராட்சியில் 23 வாகனங்கள் உள்ளன. மாநகர பகுதியில் 150 பெரிய குப்பை தொட்டிகள், 313 சிறிய குப்பை தொட்டிகள் உள்ளன. இவை மாநகராட்சி லாரிகள் மூலம் எடுக்கப்பட்டு குப்பை கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. குப்பைகளை அள்ளவும், சுத்தம் செய்யவும் சுமார் 700 துப்புரவு பணியாளர்கள் உள்ளனர். ஏற்கனவே குப்பை சேகரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் பல வாகனங்கள் பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன. இதேபோல் குப்பை தொட்டிகளும் பழுதடைந்து காணப்படுகிறது. எனவே அவற்றிற்குப் பதிலாக புதிய குப்பை தொட்டிகள் மற்றும் வாகனங்கள் வாங்க மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. தற்போது அனைத்தும் நவீனமயமாக்கப்படும் சூழ்நிலையில் குப்பை அள்ளும் வாகனங்களும் நவீனமயமாக்கப்படுகின்றன. முதற்கட்டமாக சோலார் மூலம் இயங்கும் தானியங்கி வாகனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. சாதாரண 3 சக்கர வாகனம் போல் காட்சியளிக்கும் இந்த வாகனத்தின் மேல்பகுதியில் சோலார் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து கிடைக்கும் மின்சாரத்தில் பேட்டரி சார்ஜ் ஏற்றப்பட்டு வாகனம் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் குப்பையை அள்ளவும், குப்பை தொட்டியில் கொட்டவும், ஹைட்ராலிக் தானியங்கி அமைப்பு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நவீன வாகனம் தமிழகத்திலேயே நெல்லையில் முதன்முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. நெல்லை மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டியாக அறிவிக்கப்பட்டு ரூ.500 கோடிக்கு மேல் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னோட்டமாக டெல்லி போன்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சோலார் தானியங்கி வாகனம் நெல்லையிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றாலும், பல இடங்களில் குப்பைகள் முறையாக அள்ளப்படாமல் தேங்கி கிடப்பதை பார்க்க முடிகிறது. நெல்லையில் பொது சுகாதாரம் என்பது எப்போதும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. குப்பை அள்ளுவதற்கு தேவையான துப்புரவு பணியாளர்கள் இல்லை. தாமிரபரணியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் குடிநீர் மாசுபடுகிறது. குடிநீர் மாசுபடுவதை தடுக்கவும், தொற்றுநோய் பரவாமல் இருக்கவும் 2ம் கட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். முதல் அறிமுகம் மாநகராட்சி சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியதாவது: நெல்லை மாநகராட்சி ஸ்மார்ட் சிட்டியாவதற்கான பணிகள் அனைத்தும் நடந்து வருகின்றன. சுகாதாரம் அடிப்படை தேவையாகும். ஸ்மார்ட் சிட்டியாகும் பட்சத்தில் தூய்மையான நெல்லையாக மாற்றப்படும். அனைத்துப் பகுதிகளிலும் நவீன கழிப்பறைகள் அமைக்கப்படும். குப்பைகள் தேங்காமல் இருக்க கூடுதல் வாகனங்கள் வாங்கப்படும். கூடுதல் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். குப்பை அள்ளுவதற்கு தமிழகத்திலேயே நெல்லையில்தான் முதன்முதலாக சோலார் தானியங்கி வாகனம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. தற்போது 8 வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இவை வங்கிகள் மூலம் ஸ்பான்சர் செய்யப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இவை பயன்பாட்டிற்கு வரும். மேலும் 25 சோலார் தானியங்கி வாகனங்கள் வாங்கப்படும், என்றார். 400 கிலோ எடை சோலார் தானியங்கி வாகனத்தில் சுமார் 300 முதல் 400 கிலோ எடையுள்ள குப்பைகளை எடுத்துச் செல்லலாம். சோலார் பேட்டரி மூலம் சுமார் 80 கிலோ மீட்டர் தூரம் இயங்கக்கூடியவை. இதன் விலை ரூ.1.75 லட்சம் ஆகும்.

Source: Dinakaran

