‘‘56 இஞ்ச் பலம் வாய்ந்த மனிதர்’’ – பிரதமர் மோடியை ட்விட்டரில் கிண்டல் செய்த ராகுல்

டோக்லாம் விவகாரத்தில் இந்தியா ராஜதந்திரத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என பலரும் கூறுகின்றனர், ஆனால் 56 அங்குலம் கொண்ட பலம் வாய்ந்த மனிதர் இதற்கான திட்டத்தை வைத்திருப்பார் என பிரதமர் மோடியை, ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் கிண்டல் செய்துள்ளார்.

இந்தியா, சீனா, பூடான் நாடுகளின் எல்லையில், சிக்கிம் மாநிலத்தின் டோக்லாம் எல்லைப்பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த ஜூன் மாதம் சீன ராணுவம் சாலை அமைக்க முயன்றது. இதை இந்திய ராணுவத்தினர் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால், ஏற்பட்ட சிறிய மோதலில் இரு தரப்பு நாட்டு ராணுவத்தினரும் படைகளைக் குவித்ததால், பதற்றம் ஏற்பட்டது. அதன் பின், இந்தியா, சீன தூதரக மட்டத்தில் நடந்த சுமுக பேச்சுக்கு பின், இரு நாடுகளும் தங்களின் படைகளை வாபஸ் பெற்றன.

இந்நிலையில், டோக்லாம் எல்லையில் மீண்டும் மிகப்பெரிய கட்டுமான நடவடிக்கைகளை சீனா தொடங்கி இருக்கிறது. அங்கு நிரந்தரமாக படைகளை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. இது தொடர்பான செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்களும் வெளியானது. இதனால் டோக்லாம் விவகாரம் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது.

இதனிடையே, டோக்லாம் விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியின் செயல்பாடுகளை கிண்டல் செய்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியுள்ளதாவது:

“டோக்லாமில் இருந்து இந்தியா பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சீனா கூறுகிறது. இதுபற்றி, கடந்த வாரம் எனது ட்விட்டர் கருத்து கேட்டேன். அதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். டோக்லாம் பிரச்சினையில் 63 சதவீதம் பேர் ராஜதந்திரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும், பிரதமர் மோடி இந்த விஷயத்தை தவற விட்டு விடக்கூடாது என தங்கள் ஆதங்கங்களை வெளிப்படுத்தினர். 56 அங்குல பலம் வாய்ந்த மனிதரிடம் இதற்கான திட்டம் இருக்கும். கவலைப்படாதீர்கள் என்று அவர்களுக்கு நான் கூறினேன்’’ என கூறியுள்ளாளர்.

