திருவள்ளூர் : கொரட்டூரை சேர்ந்த ரவுடிகள் அப்பன்ராஜ், அரவிந்தன் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது. தொடர்ந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால், 2 ரவுடிகள் மீதும் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

