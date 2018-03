செய்யாறு: செய்யாறு அரசு கல்லூரி மீது மாணவர்கள் கல்வீசித் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். கல்லூரியில் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி வந்தவர்கள் வரலாற்றுத்துறை அலுவலகம் மீது கல்வீசசில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.மாணவர் தணிகைமலை தற்கொலைக்கு காரணமான நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

