ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரைக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தலில் அழகர்சாமி என்பவர் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In rajapalayam Cooperative Union officials denounced the demonstration elections

Rajapalayam Union elections: the cooperative in rajapalayam and condemning the demonstration held by the officer approaches