நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்து மக்கள் கருத்தை அறிய தமிழக அரசு குழு அமைப்பு

ஈரோடு: நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்து மக்கள் கருத்தை அறிய தமிழக அரசு குழு அமைத்துள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், மக்கள் கருத்தை அறிந்த பிறகு நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முடிவெக்கும் என கூறியுள்ளார். மேலும், ஸ்டெர்லைட் ஆலை சுற்றுவட்டார மக்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து தர தயார் என அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Public opinion about the neutrino program known as the State Government Committee Organisation

