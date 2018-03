திருத்தணி அருகே ஒப்பந்ததாரர் வீட்டில் ரூ.5 லட்சம் கொள்ளை

திருவள்ளூர்: திருத்தணி அருகே ஒப்பந்ததாரர் வீட்டில் ரூ.5 லட்சம் மதிப்பிலான பணம், நகைகளை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர். ஒப்பந்ததாரர் சரவணன் வீட்டில் ரூ.2 லட்சம் பணம், ரூ.2.65 லட்சம் மதிப்பிலான கைக்கடிகாரங்கள், 6 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

The contractor is at home near tiruttani RS.5 lakh robbery

