வாகன சோதனையில் போலீஸுக்கு அரிவாள் வெட்டு: செல்போனை வழிப்பறி செய்த 3 இளைஞர்கள் சிக்கினர்

பூந்தமல்லியில் ரோந்துப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்ர் ஒருவரை 3 இளைஞர்கள் வெட்டி அவரிடமிருந்து செல்போனை பறித்துச் சென்றனர். போலீஸார் நடத்திய வாகன சோதனையில் பின்னர் அவர்கள் பிடிபட்டனர்.

சென்னை பூந்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் முதல் நிலை காவலராக பணியாற்றுபவர் அன்பழகன், இவருக்கு நேற்று இரவு ரோந்துப்பணி வழங்கப்பட்டிருந்தது. இரவு குமணஞ்சாவடி ஹட்கோ அருகே ரோந்துப்பணியில் தனியாக சென்ற அவர் எதிரே ஒரே மோட்டார் சைக்கிளில் 3 பேர் வருவதை பார்த்தார்.

அவர்களை நிறுத்தி விசாரித்தபோது முன்னுக்கு பின் முரணாக தகவல்களை கூறியுள்ளனர். உடனடியாக அவர்களை சோதிக்க நினைத்த அவர், காவல் துறையில் வழங்கப்பட்ட செல்போனில் உள்ள குற்றவாளிகளை கண்டறியும் பேஸ் டிடெக்டர் ஆப் மூலம் அவர்களை கண்காணித்தார். அப்போது அவர்கள் காவலர் அன்பழகனை சரமாரியாக தாக்கினர்.

இதனால் நிலைகுலைந்த அவர் தப்பிக்க ஓடினார். அப்போது அவரை துரத்திச்சென்ற அவர்களில் ஒருவன் வீச்சரிவாளால் தாக்கி அவரிடமிருந்து செல்போனை பறிக்க முயன்றார். இதில் அன்பழகனுக்கு கையில் பலத்த வெட்டு விழுந்தது. தொடையிலும் காயம் ஏற்பட்டது. செல்போனை பறிக்காமல் தடுக்க முயன்ற காவலர் அன்பழகனை மீண்டும் அந்த கும்பல் தாக்கியதால் அவர் தப்பித்து ஓடினார்.

அப்போது கீழே விழுந்த செல்போனை அந்த கும்பல் எடுத்துக்கொண்டு தப்பிச்சென்றது. காயமடைந்த காவலர் அன்பழகன் இது குறித்து மேலதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தார். உடனடியாக போலீஸார் உஷார்படுத்தப்பட்டனர். ஒரே வாகனத்தில் 3 பேர் தப்பிச்செல்வதாக கூறப்பட்டது. அவர்களை திருவேற்காடு அருகே போலீஸார் மடக்கி பிடித்தனர்.

காயமடைந்த காவலர் அன்பழகன் உடனடியாக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவரது இடது கையில் தோலோடு சதை முற்றிலும் வெட்டுப்பட்டு இருந்ததால் அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி மருத்துவமனியில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

கைது செய்யப்பட்ட 3 பேரையும் போலீஸார் விசாரித்து வருகிறார்கள். இதற்கிடையே கொள்ளையர்கள் காவலர் அன்பழகனை வெட்டும் காட்சிகள் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவிலும் பதிவாகி இருந்ததை போலீஸார் கைப்பற்றி உள்ளனர். சென்னையில் வழிப்பறி நபர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் போலீஸாரையே வெட்டிய நிகழ்வு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

