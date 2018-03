திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தரிசனத்தில் பாகுபாடு பார்க்ககூடாது : உயர்நீதிமன்ற கிளை

மதுரை: திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் இலவச தரிசனம், கட்டண தரிசனம் என பாகுபாடு பார்க்கக் கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. சாமி தரிசனத்தில் பாகுபாடு இருப்பதாக பொன்.முருகேசன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கில் அனைவரும் ஒரே தொலைவில் நின்று சாமியை தரிசிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

