தி.நகரில் துணிகரம்; நடிகர் பிரசாந்தின் முன்னாள் மனைவி வீட்டின் பூட்டு உடைப்பு: 170 சவரன் நகை, பணம் திருட்டு

நடிகர் பிரசாந்தின் முன்னாள் மனைவி வீட்டின் பூட்டை உடைத்த மர்ம நபர்கள் வீட்டிலிருந்த 170 சவரன் நகை மற்றும் ரொக்கப்பணத்தை திருடிச்சென்றுள்ளனர்.

சென்னை தி.நகர் தெற்கு போக் சாலையில் நடிகர் பிரசாந்தின் முன்னாள் மனைவி கிரகலட்சுமியின் சகோதரர் நாகராஜ்(51) வசித்து வருகிறார். இவர் அறைக்கு எதிர் அறையில் கிரகலட்சுமி அறை உள்ளது. கிரகலட்சுமி அடையாரில் வசித்து வருவதால் எப்போதாவது தான் இங்கு வந்து தங்குவார்.

இந்நிலையில் நாகராஜ் நேற்றிரவு 10 மணி அளவில் வீட்டை பூட்டிவிட்டு தூங்கிவிட்டார். காலை 7 மணி அளவில் எழுந்து பார்த்தபோது வீட்டின் பின்பக்க கிரில் கேட் உடைக்கப்பட்டு அதன் வழியாக உள்ளே நுழைந்த நபர் வீட்டின் இரண்டு அறைகளை உடைத்து நகை பணத்தை திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.

உடனே நாகராஜ் தனது அறையை சோதித்தபோது அதிலிருந்த 20 சவரன் தங்க நகை மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் ரொக்கப்பணம் உள்ளிட்டவற்றை திருடிச்சென்றது தெரியவந்தது. மேலும் அதே நபர் எதிரில் உள்ள கிரகலட்சுமியின் அறையையும் உடைத்து நகைப்பணத்தை எடுத்துச்சென்றது தெரியவந்தது.

இது குறித்து மாம்பலம் போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து போலீஸார் அங்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர். கிரகலட்சுமி அறையில் எவ்வளவு நகை போனது என்பது தெரியாததால் கிரகலட்சுமிக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டு அவர் உடனடியாக வந்து பார்த்தார். அப்போது 150 சவரன் நகை திருடு போனது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து போலீஸார் மோப்ப நாய் தீபாவை வரவழைத்தனர், மோப்ப நாய் வந்து யாரையும் கவ்வி பிடிக்கவில்லை. கைரேகை நிபுணர்களும் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டது. திருடு போன வீட்டிலோ அருகிலுள்ள வீட்டிலோ கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இருக்கிறதா என போலீஸார் சோதித்து வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

