பழனி கோயில் சிலை செய்ததில் மோசடி நடந்தது குறித்து டி.எஸ்.பி. விசாரணை

பழனி: பழனி கோயில் சிலை செய்ததில் மோசடி நடந்தது குறித்து டி.எஸ்.பி. கருணாகரன் விசாரணை செய்து வருகிறார். சிலைக் கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவு டி.எஸ்.பி. கருணாகரன் தலைமையிலான குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது. சிலை தயாரிப்பில் மோசடி செய்த ஸ்தபதி முத்தையா கடந்த 25ல் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Palani Temple statue of was done in fraud on t. s. b. Inquiry

Palani: Palani Temple statue of was done in fraud on t. s. b. Karunakaran was investigating. Cross statue