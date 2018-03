குக்கர் சின்னத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது வரவேற்கத்தக்கது: தமிழிசை

சென்னை: டிடிவி தினகரன் அணிக்கு வழங்கப்பட்ட குக்கர் சின்னத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது வரவேற்கத்தக்கது என்று தமிழிசை கூறியுள்ளார். குக்கர் வீட்டிற்கு தேவை, நாட்டிற்கு தேவையில்லை என்று அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் காவிரி வாரியத்தின் பெயர் முக்கியமில்லை, நீர்தான் முக்கியம் என்று தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Cooker Supreme Court interim ban on the symbol to be welcomed: music

Chennai: DTV dinakaran team awarded cooker Supreme Court interim ban on the symbol of MNCs to home