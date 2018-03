வல்லண்டராம் பகுதியில் கூட்டுரவு சங்க தேர்தலில் முறையாக நடத்தக் கோரி பாலை தரையில் ஊற்றி ஆர்பாட்டம்

வல்லண்டராம்: வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே பால் கூட்டுரவு சங்க தேர்தல்லை முறையாக நடத்தக் கோரி பாலை தரையில் ஊற்றி ஆர்பாட்டம் நடந்தது. வல்லண்டராம் பால் கூட்டுரவு சங்க தேர்தலுக்கு 26 பேர் விண்ணப்பம் செய்திருந்த நிலையில் 15 பேரது மனுக்கல் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை கண்டித்து முறையாக தோ்தல் நடத்த கோரியும், கூட்டுரவு சங்கத்திற்கு பால் ஊற்ற வந்த 100-ம் மேற்பட்ட பெண்கள் ஆர்பாட்டம் நடத்தினர். காலை முதலே போராட்டம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் பால் கூட்டுரவு சங்க செயலாளர் சம்பவ இடத்திற்கு வராததால் பாலை தரையில் ஓற்றி ஆர்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. மேலும் பால் உற்பத்தியாளருக்கு நிலையில் இருக்கும் இரண்டு மாதம் போனஸ்யை வழங்க கோரியும் போராட்டம் நடைப்பெற்றது.

Source: Dinakaran

Vallandaram kutturavu in the region in the conduct of the elections and demanded milk poured on the floor demonstration

