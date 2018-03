கேரளாவில் விபத்தில் சிக்கிய மூதாட்டி: வேடிக்கை பார்த்த மக்கள் – வைரலாகும் வீடியோ

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் படுகாயங்களுடன் கீழே விழுந்து கிடந்த 65 வயது மூதாட்டிக்கு உதவாமல் அவ்வழியாக சென்றவர்கள் வேடிக்கை பார்த்துச் சென்ற சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கடக்காவூர் கிராமத்தில், 65 வயது மூதாட்டி ஒருவர் வாகனம் மோதியதில் படுகாயங்களுடன் சாலையில் நடுவில் சுயநினை விழந்து கிடந்துள்ளார். அப்போது, அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் ஆகியோர் மூதாட்டியை காப்பாற்ற முன்வராமல் அவரை வேடிக்கைப் பார்த்துவிட்டு கடந்துசென்ற வண்ணம் இருந்தனர்.

அங்கிருந்த பொதுமக்களும் மூதாட்டியை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்காமல் அங்கேயே நின்று வேடிக்கைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர்.

அதன்பிறகு, இச்சம்பவத்தைக் கண்ட இளைஞர் ஒருவர் மூதாட்டியை காப்பாற்ற முன்வந்தார். அந்தச் சமயத்தில் அந்த வழியாக காவல் துறை வாகனமும் வந்தது.

அதன்பிறகு, மூதாட்டியை காவல் துறையினர் திருவனந்தபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இச்சம்பவம் அங்கிருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியிருந்தது. விபத்துக்குள்ளான மூதாட்டியை காப்பாற்றாமல் பலரும் வேடிக்கைப் பார்த்துவிட்டு சென்ற சம்பவம் வேதனைக்குரியதாக அமைந்துள்ளது.

இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர், விபத்தை ஏற்படுத்திய இருசக்கர வாகன ஓட்டியை கைது செய்தனர்.

