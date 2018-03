தூத்துக்குடி: அத்திமரப்பட்டியில் ஸ்டர்லைட் நிர்வாகத்தின் குழந்தைகள் காப்பகத்திற்கு பூட்டு போட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். ஸ்டர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி காப்பகத்தில் இருந்து குழந்தைகள், ஆசிரியர்களை வெளியேற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

