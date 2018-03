குற்றவாளிகள் கை, கால் முறிந்த படத்தை முகநூலில் பதிவு செய்த காவல் அதிகாரி: எதிர்ப்பு கிளம்பியதால் நீக்கினார்

சென்னையில் வழிப்பறி கொள்ளையில் ஈடுபட்டு காவலரை வெட்டி கைதான 3 வழிப்பறி இளைஞர்களின் கால், கை முறிந்த படத்தை தனது முகநூலில் பதிவு செய்து அவர்கள் விரைவில் நலம் பெற வேண்டும் என ஐபிஎஸ் அதிகாரி பதிவு செய்தது முகநூலில் வைரலானதால் அவர் அந்தப்பதிவை நீக்கினார்.

சென்னை பூந்தமல்லி குமணஞ்சாவடியில் ரோந்துப்பணியில் இருந்த தலைமை காவலர் அன்பழகனை வழிமறித்து அறிவாளால் வெட்டி, தாக்கிவிட்டு செல்போனை பறித்துச்சென்ற 3 இளைஞர்களை திருவேற்காடு அருகே போலீஸார் மடக்கி பிடித்தனர்.

தலைமை காவலர் அன்பழகன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். போலீஸாரிடம் சிக்கிய நொலம்பூரை சேர்ந்த சதீஷ்குமார்(31), கோயம்பேட்டை சேர்ந்த பன்னீர் செல்வம்(24), திருவேற்காட்டை சேர்ந்த ரஞ்சித்(22) ஆகிய மூவரும் கைகால் முறிந்த நிலையில் கட்டுப்போட்டப்படி உள்ள படம் வெளியானது.

இது குறித்த கேள்வி எழுந்தபோது அவர்கள் மூவரும் காவல்நிலையத்தில் பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்ததால் கை, கால்களில் மூவருக்கும் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தி.நகர் துணை ஆணையரும் ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான அரவிந்தன் தனது முகநூலில் மூன்று இளைஞர்களும் கை கால் முறிந்த நிலையில் இருக்கும் படத்தை போட்டு இன்று நடந்த சம்பவத்தில் கைதான மூன்று இளைஞர்களும் காவல் நிலையத்தில் பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்ததால் கை, கால்களில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும் அவர்கள் மூவரும் விரைவில் நலம் பெற வேண்டும் என்றும் பதிவு செய்திருந்தார். அவரது பதிவை பார்த்த பொதுமக்கள், செய்தியாளர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் திடுக்கிட்டனர், காவல் உயர் அதிகாரிகளும் திடுக்கிட்டனர். தி.நகர் துணை ஆணையர் அரவிந்தன் முகநூல் பதிவை ஸ்க்ரின் ஷாட் எடுத்து அதை பலரும் வாட்ஸ் அப்பில் பரப்பினர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பலரும் இந்த செயலை கண்டித்தனர். ஒரு உயர் அதிகாரி, ஐபிஎஸ் அதிகாரி தனது முகநூல் பதிவில் இதுபோன்ற குற்றவாளிகள் 3 பேர் ஒரே இரவில் கை, கால் உடைந்த நிலையில் கட்டுப்போட்ட படத்தைப் போட்டு விரைவில் குணமடைய வேண்டும் என்று போட்டுள்ளது எப்படி சரியாக இருக்கும், ஏற்கனவே போலீஸார் மீது சர்ச்சைகள் கிளம்பியுள்ள நிலையில் கை கால் முறிந்த நிலையில் உள்ள படத்தை போட்டு பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்த்ததாக பதிவும் செய்வது மற்ற கடை கோடி காவலர்கள் மனதில் எந்த மாதிரி எண்ணத்தை வளர்க்கும் என்ற கேள்வியும் எழுப்பினர்.

இதற்கு முன்னரும் பல குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகள் கை, கால் முறிந்த நிலையில் படம் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் அதை யாரும் பெரிதாக கேள்வியாக வைக்கவில்லை. ஆனால் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் மூன்று பேரும் ஒரே நாளில் பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்து கை, காலை முறித்துக்கொண்டார்கள் என்று பதிவு செய்வது சரியாக இருக்குமா? என்ற வாதம் எழுப்பப்பட்டது.

இது குறித்து காவல், உயர் அதிகாரிகளுக்கும், காவல் ஆணையர் பார்வைக்கும் கொண்டுச் செல்லப்பட்டது. இதையடுத்து தனது பதிவை அவர் நீக்கினார். உயர் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல் பேரில் தனது சர்ச்சைக்குரிய பதிவை அரவிந்தன் நீக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அரவிந்தன் சென்னை காவல் அதிகாரிகளில் துடிப்புமிக்க நேர்மையான அதிகாரி என்று பெயரெடுத்தவர். மக்களிடம் நல்ல மதிப்பை வைத்துள்ள அதிகாரி ஒருவர் இவ்வாறு சர்ச்சையில் சிக்குவது பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது.

முகநூலில் பதிவு செய்ததற்கு என்ன காரணம்? பின்னர் மீண்டும் நீக்கியதற்கு என்ன காரணம்? என்று தி.நகர் துணை ஆணையர் அரவிந்தன் கருத்தை அறிய அவரை தொடர்பு கொள்ள முயன்றபோது அவர் தொடர்பில் வரவில்லை.

