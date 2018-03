நாடாளுமன்ற அமளியால் எந்த முக்கிய பிரச்சினையையும் விவாதிக்க முடியவில்லை: பிரதமர் மோடி வேதனை

நாடாளுமன்றத்தில் நிலவும் தொடர் அமளி காரணமாக, முக்கிய விவாதங்களில் ஓய்வுபெற்றுச் செல்லும் பல எம்.பி.க்களால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடுமையாகச் சாடினார். .

மாநிலங்களவையில் இருந்து 63 எம்.பி.க்கள் ஓய்வு பெறுகின்றனர். தேர்தல் நடத்துமுடிந்துள்ள நிலையில், அவர்களுக்கு பதிலாக புதிய எம்.பி.க்களும் பதவி ஏற்க உள்ளனர். இந்நிலையில், பதவிக்காலம் முடிந்து செல்லும் எம்.பி.க்களுக்கு இனிமையான பிரிவு உபசார விழா நடத்த திட்டமிடப்பட்டது.

அவர்களின் பேச்சுகள், அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது, தெலங்கானாவில் இடஒதுக்கீடு பிரச்சினை ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தி அதிமுக, டிஆர்எஸ் கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனால் அவை கடந்த 16 நாட்களாக ஒருநாள் கூட முழுமையாக நடத்த முடியவில்லை. இன்றும் இதைநிலை தொடர்ந்தது.

இந்நிலையில், எம்.பி.க்களின் அமளியை குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடி மாநிலங்கள் அவையில் மிகவும் வருத்தத்துடன் பேசினார். அவர் பேசியதாவது:

மாநிலங்களவையில் இருந்து 60-க்கும் மேற்பட்ட எம்.பி.க்கள் பதவிக்காலம் முடிந்து அடுத்த சில வாரங்களில் விடை பெறுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பிரியாவிடை அளிப்பது, அவர்களின் அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துகொள்ள வாய்ப்பளிப்பது மிகவும் முக்கியம். இதற்கு நாடாளுமன்றத்தை சுமூகமாக நடத்திச் செல்வது எதிர்க்கட்சிகளின் கடமை மட்டுமல்ல, ஆளும்கட்சிக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது.

மக்களவையில் என்ன நடக்கிறதோ அதேபோன்று மாநிலங்கள் அவையிலும் நடக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லாதது. மாநிலங்கள் அவை என்பது, மக்களவையில் இருந்துவேறுபட்ட அவையாகும்.

பல்வேறு துறைகளில் தனித்துவமாக விளங்கியவர்கள், திறமைமிகு ஆளுமை படைத்தவர்கள் தங்களின் பங்களிப்பை அளிக்கும் சிறந்த அவையாகும். ஜனநாயகத்தில் முக்கியமான இடத்தை மாநிலங்களவை பெற்றிருக்கிறது.

இந்த அவையில் இருக்கும் பல்வேறு மூத்த உறுப்பினர்கள் தங்களின் பதவிக்காலம் முடியும் முன், நாட்டுக்குத் தேவையான முக்கிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப நினைத்திருந்தார்கள். ஆனால், அமளி காரணமாக அவர்களுக்குரிய வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டுவிட்டன.

விடைபெற்றுச் செல்லும் எம்.பி.க்கள் முத்தலாக் மசோதா குறித்து விவாதம் நடக்கும்போது, தங்களின் கருத்துக்களை கூற முடியாமல் செல்வது துரதிருஷ்டமாகும். முக்கிய மசோதாக்கள் மீதான விவாதத்தின்போதும் அவர்களால் பங்கேற்க முடியவில்லை.

பல உறுப்பினர்கள் மீண்டும் அவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு வரலாம், சிலர் வரமுடியாமல் போகலாம், சிலர் மீண்டும் அவைக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த மசோதா விவாதத்தில் பங்கேற்க முடியும்.

அடுத்த 10 முதல் 20 ஆண்டுகளுக்கு பின், வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த சட்டத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்க முடியவில்லையே என்று வருத்தம் கூட ஏற்படலாம்.

அவர்கள் விடைபெறும்முன் சில நல்ல விஷயங்களை இந்த அவைக்கு சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள் என எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

ஓய்வு பெற்றுச் செல்லும் அனைத்து எம்.பி.க்களுக்கும் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறேன். இவர்கள் சமூகத்துக்கு தேவையான நல்ல பணிகளை எதிர்காலத்தில் செய்வார்கள் என நம்புகிறேன்.

இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின்போது, முன்னால் அட்டர்னி ஜெனரல் கே.பராசரன், கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர், ஹாக்கி அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், பிஜு ஜனதா தளம் கட்சியின் உறுப்பினரான திலீப் திர்கே ஆகியோரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

The main issue discussed by any parliamentary tumult: Prime Minister MODI punishment

