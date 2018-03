திருச்சங்கோடு அருகே ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்து : குழந்தை உயிரிழப்பு

நாமக்கல்: திருச்சங்கோடு அருகே ஆட்டோ மீது கார் மோதி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தில் ஆட்டோவில் பயணித்த முத்துக்குமார் என்பவரது 5 மாத குழந்தை கமலேஷ் உயிரிழந்துள்ளான். விபத்தில் படுகாயமடைந்த குழந்தையின் தயார், ஆட்டோ ஓட்டுநர் உட்பட 4 பேர் மருத்துவமணையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Auto car collided near thiruchangodu accident: child deaths

The car collided on thiruchangodu near namakkal: auto accident has occurred. In an auto accident on the passenger