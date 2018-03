‘என் மேல் தவறு இருந்தால் தாராளமாக கைது செய்யுங்கள் அமைச்சர் அவர்களே’: விவேக் ஜெயராமன் சவால்

என்.ஆர்.ஐ கோட்டாவை தவறாக பயன்படுத்தவில்லை, என் மீது தவறு இருந்தால் தாராளமாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கைது செய்யலாம் என விவேக் ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பல்கலை கழக முறைகேட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இதில் வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் கோட்டாவில் படித்ததாக விவேக் ஜெயராமன் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. என் மீது தவறு இருந்தால் தாராளமாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என விவேக் ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து விவேக் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

நான் இளநிலை படிப்பை ஆஸ்திரேலியாவிலும், முதுகலை படிப்பை புனேவிலும் முடித்தவன். ஐடிசி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி எந்த சிபாரிசும் இல்லாமல் என்னை நம்பியே வளர்ந்தவன். சட்டப்படிப்பை படிக்க எத்தனையோ கல்லூரிகள் இருந்தாலும், முறையாகவும், நியாயமாகவும் படிக்கவே அம்பேத்கர் சட்டப்பல்கலை கழகத்தில் சேர்ந்தேன்.

சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரி மூலமாக வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் என்கிற பிரிவில் முறையான சான்றிதழ்களை சமர்பித்த பிறகே கல்லூரியில் சேர்ந்தேன்.இப்போதும் அது சம்பந்தமான சான்றிதழ்களை சம்ர்பிக்கத்தயாராக இருக்கிறேன்.

உரிய சான்றிதழ்களை சமர்பிக்க தவறி இருந்தால் அப்போதே எனக்கு இடம் மறுக்கப்ப்ட்டிருக்கும். சட்டப்படிப்பில் சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பினால் வேறு சில வேலைகளாலும் படிப்பை தொடர் முடியாத நிலையில் நான் சட்டப்படிப்பிலிருந்து விலகி விட்டேன்.

அப்படி இருக்க நான் முறைகேடாக சீட் வாங்கியதாக சிலர் வேண்டுமென்றே தவறாக , விஷமத்தனமான தகவல்களை, உண்மைக்கு மாறான அவதூறுகளை உள் நோக்கத்தோடு பரப்புவது கொஞ்சமும் நியாயமற்றது. அடிப்படை அற்றது.

மூத்த அமைச்சராக இருக்கும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இது குறித்த ஆதாரங்களையோ அடிப்படை உண்மைகளையோ அறிந்துக்கொள்ளாமல், கொஞ்சமும் விசாரிக்காமல் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் நாகரீகமற்ற முறையில் விமர்சித்துள்ளார்.

என்னை கைது செய்யப்போவதாகவும் கூறியுள்ளார். என் மீது தவறு இருந்தால் தாராளமாக கைது செய்யட்டும். எத்தகைய நடவடிக்கைகளையும் சட்டப்பூர்வமாக சந்திக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்.

ஆட்சியும் அதிகாரமும் இருப்பதால் எந்த நேரமும் யாரையும் கைது செய்யலாம் என்று அமைச்சர் நினைக்கிறார்.இது போன்ற மிரட்டல்களுக்கு ஒருபோதும் பயப்படுகிற நபர் அல்ல நான். எத்தகைய மிரட்டல்களையும் சட்டபூர்வமாக சந்திக்க தயராக இருக்கிறேன்.

அதே நேரம் ஒரு பிரச்சினையின் உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் தான் வகிக்கின்ற பொறுப்பை மறந்து தான் தோன்றித்தனமாக அவர் பேசுவது வருத்தத்தை தருகிறது. இந்த விவகராத்தில் என் மீது எள் அளவு குற்றம் சாட்ட வாய்ப்பில்லாத நிலையில் அவர் நான் சமர்பித்த சான்றிதழ்களை மறைத்து வைத்து இவ்வாறு குற்றம் சாட்டுகிறாரோ என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது.

பெயருக்கு பின்னால் போதுமான பட்டங்களை போட்டுக்கொள்ளும் அளவுக்கு நன்கு படித்த நான் சட்டப்படிப்பின் மேல் உள்ள ஆர்வத்தினால் தான் அதில் சேர்ந்தேன். வெறும் சான்றிதழ்களுக்காக சேர்ந்தவன் அல்ல நான்.

என் பெயரைச்சொல்லி என் குடும்பம் அவதூறுக்கு ஆளாகும் நிலையை இனி எவர் ஏற்படுத்தினாலும் அதற்கான சட்ட விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் என எச்சரிக்கிறேன்.”

இவ்வாறு விவேக் ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

If wrong on top of generous ‘ arrest ‘: Vivek jayaraman, Minister challenges

NRI quota are not abused, I blame freely Minister if Jeyakumar arrest alerts