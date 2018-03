மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் மீது நீதிமன்ற அவமிப்பு வழக்கு தொடர மனு

மதுரை: மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ப்ரீத்தி சுதன் மீது நீதிமன்ற அவமிப்பு வழக்கு தொடர மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பது குறித்து விரைவில் முடிவெடுக்க ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டிருந்தது. நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றாமல் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் மீது வழக்குப்பதிய மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க உத்தரவிடக்கோரி ஆர்.கே.பாஸ்கர் என்பவர் மனு அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

On the Court, the Union Health Secretary avamippu prosecution petition

Madurai: so the Union Health Secretary Preity avamippu prosecution petition on the Court as to