ஒப்பந்ததாரரிடம் லஞ்சம் பெற்ற விவகாரம் : தமிழ்நாடு மேக்னசைட் நிறுவன ஊழியருக்கு 4 ஆண்டு சிறை

சேலம்: ஒப்பந்ததாரரிடம் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் தமிழ்நாடு மேக்னசைட் நிறுவத்தின் உதவி மேலாளரான பாலுவுக்கு 4 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.15 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து சேலம் ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த 20009ம் ஆண்டு ஒப்பந்ததாரரிடம் லஞ்சம் பெற்ற போது பாலு கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Qualified contractor bribery affair: Tamil Nadu magnesite company employee to four years in prison

Salem: the contractor in the case of Tamil Nadu magnesite RS.10000 bribed a compendium of Assistant Manager baluvu