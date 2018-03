செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தில் 2 பேர் காயமடைந்தனர். வணிகவியல், அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் விக்னேஷ், கரண் படுகாயமடைந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Conflict between chengalpattu Government arts college students

Chengalpattu: chengalpattu Government arts college students clash. In this case 2 people were injured