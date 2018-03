மதுரவாயலில் சோகம்: அஜாக்கிரதையினால் தாயே குழந்தையின் மரணத்திற்கு காரணமானார்

மதுரவாயலில் தாயின் கவனக்குறைவால் 4 மாதமே ஆன குழந்தை உயிரிழந்தது அக்குடும்பத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரவாயல், ஜெயலட்சுமி நகர் 4-வது தெருவில் வசிப்பவர் பிரபு(35). இவர் திருமணம் சுப நிகழ்ச்சிகளில் நாயனம் வாசிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பவானி(30). இவர்களுக்கு 4 வயதில் ஒரு பெண் குழந்தையும், பிரகதீஸ்வரன் என்ற 4 மாத ஆண் குழந்தையும் உண்டு.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பிறந்த ஆண் குழந்தையை மிகுந்த செல்லமாக பார்த்து கொண்டனர். இந்த நிலையில் கடந்த 22-ம் தேதி வீட்டில் பவானி மட்டும் தனியாக இருந்தார். குழந்தை பிரகதீஸ்வரனை சேலையால் கட்டப்பட்ட தொட்டிலில் தூங்க வைத்து விட்டு பவானி வீட்டு வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது தொட்டிலில் படுத்திருந்த குழந்தை அழுதுள்ளது. சத்தம் கேட்ட பவானி குழந்தையை தூங்கவைப்பதற்காக தொட்டிலை வேகமாக ஆட்டியுள்ளார்.

அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக பக்கத்தில் இருந்த கட்டில் மீது குழந்தையின் தலை மோதியதாக தெரிகிறது. இதனால் குழந்தை வீரிட்டு அழுதவுடன் குழந்தையை தூக்கி தலையை தேய்த்து விட்டு தூங்க வைத்துள்ளார். ஆனால் கட்டிலில் குழந்தை தலை மோதியதில் தலையில் உள்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அதன் பின்னர் இரண்டு நாட்கள் வழக்கம் போல் கழிந்துள்ளது. குழந்தையும் சாதாரணமாக இருந்துள்ளது. தாய் பவானியும் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததையே மறந்துவிட்டார். ஆனால் இரண்டு நாட்கள் கழித்து குழந்தையின் தலை வீங்க ஆரம்பித்துள்ளது. இதனால் வலி பொறுக்க முடியாமல் குழந்தை கதறி துடித்துள்ளது.

உடனடியாக பெற்றோர் குழந்தையை எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு மருத்துவ மனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

அங்கு குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தை பிரகதீஸ்வரன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

குழந்தை உயிரிழந்தது குறித்து மதுரவாயல் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதில், கட்டிலில் தவறுதலாக குழந்தையின் தலை மோதியதே குழந்தை இறந்து போனதற்கு காரணம் என தெரிய வந்தது.

குழந்தையை தூங்க வைக்க குழந்தையின் தாய் அஜாக்கிரதையாக தொட்டிலை ஆட்டியதால் தாயே குழந்தையின் உயிர் பிரிய காரணமாக அமைந்தது குழந்தையின் பெற்றோரை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

