ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே நல்லமங்கலம் என இடத்தில் ஆயத்த ஆடை ஆலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மின்கசிவால் ஏற்பட்ட தீயை 3 தீயணைப்பு வண்டிகளில் வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Readymade garment factory fire near rajapalayam

In the place known as nallamangalam near rajapalayam rajapalayam: readymade garment factory in the event of a fire. A short circuit caused by the