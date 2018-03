பழநி கோயில் சிலை கடத்த சதி திட்டம் முக்கிய புள்ளிகள் சிக்குகிறார்கள்

திருச்சி: பிரசித்தி பெற்ற பழநி தண்டாயுதபாணி சுவாமி (முருகன்) கோயிலில் நவபாஷாணத்தால் ஆன மூலவர் சிலை உள்ளது. இந்த சிலையை கடத்தி வெளிநாட்டில் விற்க திட்டமிட்டு, அந்த சிலைக்கு முன்னால் புதிதாக ஒரு ஐம்பொன் சிலை வைக்கப்பட்டது. இந்த சிலை 4 மாதத்தில் கறுக்கத்தொடங்கியது. 20 கிலோ தங்கம் கலந்து செய்யப்பட்ட சிலை கறுத்து போனதால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். சிலை செய்யப்பட்டதில் ஏதோ தவறு நடந்து உள்ளது என பக்தர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர். இதனால் ஐம்பொன் சிலை அகற்றப்பட்டது. புதிய ஐம்பொன் சிலையை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கேளம்பாக்கத்தை சேர்ந்த ஸ்தபதி முத்தையா செய்தார். அப்போது பழநி கோயிலில் அறநிலையத்துறை இணை ஆணையராக இருந்தவர் தற்போதைய அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் மருமகன் கே.கே.ராஜா.இவர்கள் இருவரும் புதிய ஐம்பொன் சிலைகள் செய்ததில் ரூ.1.31 கோடி கையாடல் செய்து விட்டதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜி பொன்மாணிக்கவேலுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையொட்டி அவர் கோயிலில் ஆய்வு செய்து ஸ்தபதி முத்தையா, மாஜி இணை ஆணையர்கே.கே. ராஜா ஆகியோரை கைது செய்தார். இவர்களிடம் ஒரு நாள் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அப்போது அவர்கள் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை போலீசாரிடம் தெரிவித்து உள்ளனர். இது போல தமிழகத்தின் பல கோயில்களில் சிலைகளில்மோசடி நடந்துள்ளது தெரியவந்து உள்ளது. போலீஸ் விசாரணையின் போது முத்தையா ஸ்தபதி கண்ணீர் விட்டு கதறினாராம். இதில் எனக்கு மட்டும் தொடர்பு கிடையாது. நான் ஒரு கருவிதான். மேலும் பல முக்கியப்புள்ளிகளுக்கு இதில் தொடர்பு உள்ளது, அவர்கள் அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் என கூறி உள்ளார். எனவே அவர்களையும் பிடிக்க போலீசார் முடிவு செய்து உள்ளனர். தற்போது திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்தபதி முத்தையா, மாஜி இணை ஆணையர் ராஜா ஆகியோரை 5 நாள் கஸ்டடியில் எடுக்க நேற்று சிலை கடத்தல் தடுப்பு போலீசார் குடந்தை கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு மீது வரும் ஏப்ரல் 2ம் தேதி விசாரணை நடத்தப்படும் என நீதிபதி அறிவித்துள்ளார். 2ம் தேதி இருவரையும் போலீஸ் கஸ்டடியில் ஒப்படைக்கப்படுவார்கள் என தெரிகிறது. அப்போது அவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்துவார்கள். இதில் மாஜி அமைச்சர், அறநிலையத்துறை அதிகாரி உள்பட பலர் சிக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் கலக்கமடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Palani Temple statue is caught smuggling conspiracy they key points

