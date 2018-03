கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டாகா விவகாரம்: பேஸ்புக் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்

பயணாளிகளின் விவரங்களை பகிர்ந்தது குறித்தும், அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாக்க என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் விளக்கம் அளிக்க பேஸ்புக் நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா நிறுவனத்துக்கு பேஸ்புக்கில் இருக்கும் இந்திய பயனாளிகளின் விவரங்களை பகிர்ந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதன் மூலம் இந்திய தேர்தலில் முடிவுகளை மாற்றுதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இந்நிலையில், மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் பேஸ்புக் நிறுவனத்துக்கு விளக்கம் கேட்டு இன்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது.

இந்திய பயனாளிகளின் பேஸ்புக் விவரங்கள் தவறாக பரிமாறப்பட்டது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து கூடுதலான தகவல்கள் தேவைப்படுகின்றன. குறிப்பாக கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா நிறுவனத்துக்கு இந்திய பேஸ்புக் பயனாளிகளின் விவரங்கள் பகிரப்பட்டனவா என்பது தெரிய வேண்டும். அல்லது வேறு ஏதேனும் நிறுவனத்துடன் தகவல்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டனவா என்பதும் தெரிய வேண்டும்.

மேலும், இதற்கு முன் பேஸ்புக் நிறுவனம் எத்தனை நிறுவனங்களுடன் இதுபோல் தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்தியத் தேர்தலில் எத்தனை முறை இந்த தகவல்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் வேண்டும்.

இந்த கேள்விகளுக்கு வரும் ஏப்ரல் 7-ம் தேதிக்குள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

