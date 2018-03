பவுர்ணமி கிரிவலம், தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: அண்ணாமலையார் கோயிலில் நாளை முதல் 4 நாட்கள் அமர்வு, சிறப்பு தரிசனம் ரத்து

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் பவுர்ணமி கிரிவலம், தொடர் விடுமுறையையொட்டி நாளை முதல் வரும் 1ம்தேதி வரை அமர்வு தரிசனம், சிறப்பு தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் இம்மாதம் கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் வரும் 30ம் தேதி இரவு 7.26 மணிக்கு தொடங்கி, 31ம் தேதி மாலை 6.17 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. வழக்கமாக, அண்ணாமலையார் கோயிலில் பவுர்ணமி நாட்களில் அமர்வு தரிசனம், சிறப்பு தரிசனம் ரத்து செய்வது வழக்கம். இந்த மாத பவுர்ணமியின்போது தொடர்ந்து 4 நாட்கள் அரசு விடுமுறை வருகிறது. எனவே, நான்கு நாட்களும் பக்தர்களின் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், நாளை(29ம் தேதி) முதல் வரும் 1ம் தேதி வரை தொடர்ந்து 4 நாட்களுக்கு, அண்ணாமலையார் கோயிலில் சிறப்பு தரிசனம், அமர்வு தரிசனம் ஆகியவை ரத்து செய்யப்படுவதாக கோயில் இணை ஆணையர் ஜெகன்னாதன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் கோடை காலம் என்பதால், தரிசனத்துக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு, தரிசன வரிசையில் தண்ணீர், மோர் வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபால், வெயில் பாதிப்பில் இருந்து பாதுகாக்க, தரை விரிப்புகள், நிழற்பந்தல் போன்ற வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Girivalam on full Moon days, echoing the holiday series: the tertiary sector in the Temple from tomorrow 4 days session, special darshan cancelled

Annamalaiyar temple at thiruvannamalai, thiruvannamalai girivalam on full Moon days, series: holiday will come tomorrow in the wake of the first 1.