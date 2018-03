சசிகலா புஷ்பா கணவர் ராமசாமி முன்ஜாமீன் மனு

மதுரை: அதிமுக எம்பி சசிகலா புஷ்பாவின் கணவர் ராமசாமி தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை மதுரை நீதிமன்றத்தில் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. அதிமுக எம்பி சசிகலா புஷ்பா (41), முதல் கணவர் லிங்கேஷ்வர திலகனை சமீபத்தில் விவாகரத்து செய்தார். பின்னர், டெல்லியில் வசிக்கும் வக்கீல் ராமசாமியை (47) கடந்த 26ம் தேதி மறுமணம் செய்தார். மதுரை, வில்லாபுரம் மணிகண்டன் நகரை சேர்ந்த எம்பிஏ பட்டதாரியான சத்யபிரியாவுக்கும் (34) ராமசாமிக்கும் கடந்த 2014ல் திருமணம் நடந்துள்ளது. இவர்களுக்கு ரிதுசனா (1) என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது. தனக்கு திருமணம் நடந்ததை ஏமாற்றி, சசிகலா புஷ்பாவை மறுமணம் செய்ய ராமசாமி முயற்சிப்பதாகவும், வரதட்சணை கேட்டு துன்புறுத்துவதாகவும் திருப்பரங்குன்றம் அனைத்து மகளிர் போலீசில் சத்யபிரியா ஏற்கனவே புகார் கொடுத்திருந்தார். இதன் மீது திருப்பரங்குன்றம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் கடந்தவாரம் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதில், ராமசாமி, அவரது சகோதரிகள் செல்வி மற்றும் பாரதி ஆகியோர் மீது 498 (ஏ), 294 (பி), 506 (1) ஆகிய பிரிவின் கீழ் நம்பிக்கை மோசடி, மிரட்டுதல் ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் தங்களுக்கு முன்ஜாமீன் கோரி ராமசாமி உள்ளிட்ட 3 பேரும் மதுரை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர். இந்த மனு நீதிபதி (பொ) தீப்தி அறிவுநிதி முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனு மீதான விசாரணையை ஏப்ரல் 4க்கு தள்ளி வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

