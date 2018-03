ஸ்டெர்லைட் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை: சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் கருப்பணன் தகவல்

ஈரோடு: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறதா என்பது தொடர்பாக மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் துறை செயலர் விசாரிக்கின்றனர் என்று அமைச்சர் கருப்பணன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோட்டில் நேற்று நடந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்த சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கும், ஓஎன்ஜிசி செயல்பாட்டிற்கும் அனுமதி அளித்துள்ளது. நியூட்ரினோ திட்டம் குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்தும் அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டர்கள் மற்றும் ஆய்வுக்குழு மூலமாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். இந்த குழுவினர் தரும் ஆய்வு அறிக்கைப்படி தமிழக அரசு தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும். தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுவதாக ஒரு பிரிவு மக்கள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக அந்த மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் துறை செயலர் விசாரிக்கின்றனர். ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் 100 கோடி ரூபாயை டெபாசிட் செய்துள்ளது. அந்த தொகைக்கு ரூ.35 கோடி வட்டி வந்துள்ளது. இந்த தொகை மூலமாக அந்த பகுதி மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதற்கான நிவாரணப்பணிகள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக அந்த மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஆலோசனை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழல்துறை மூலமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மாநில அளவில் சென்னை கோயம்பேடு பகுதியில் மட்டும் சிலநேரம் காற்று மாசுபாடு உள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் காற்று மாசு கிடையாது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

