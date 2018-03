ஐம்பொன் சிலை விவகாரம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸ் பழநியில் விசாரணை

பழநி: பழநி கோயில் ஐம்பொன் சிலை விவகாரம் தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவு போலீசார் நேற்று பழநியில் விசாரணை

நடத்தினர். திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழநி தண்டாயுதபாணி சாமி கோயிலின் மூலவர் சிலை நவபாஷாணத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. போகர் எனும் சித்தரால் உருவாக்கப்பட்ட இச்சிலை மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஜாதகத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லையென கேரளாவை சேர்ந்த பிரபல ஜோதிடரான உன்னிகிருஷ்ண பணிக்கர் தெரிவித்தார். இதன் அடிப்படையில் மூலவர் சிலையின் முன்பு வேறொரு சிலையை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டது. சுமார் 220 கிலோ எடையில் 3.5 அடி உயரத்தில் புதிய முருகன் சிலையை கடந்த 2004 ஜனவரி 26ம் தேதி பிரதிஷ்டை செய்தனர்.

சிலை கருத்ததால் அதை அகற்ற பல்வேறு தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 40 தொகுதிகளிலும் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்தது. இதனால் அச்சமடைந்த ஜெயலலிதா உடனடியாக சிலையை அகற்ற உத்தரவிட்டார். அகற்றப்பட்ட சிலை தற்போது அர்த்த மண்டபத்தின் இடது புற மண்டபத்தில் உள்ள லாக்கரில் பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சிலையை செய்ததில்தான் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி தற்போது ஸ்தபதி முத்தையா மற்றும் பழநி கோயிலின் அப்போதைய இணை ஆணையர் கே.கே.ராஜா ஆகியோரை சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.இச்சம்பவத்தில் மேலும் பல அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் சிக்குவர் எனக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த நேற்று சிலை கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவு டி.எஸ்.பி கருணாகரன் தலைமையில் போலீசார் வந்தனர். ஐம்பொன் சிலைக்கு தங்கம் நன்கொடை பெறப்பட்டதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவை சேர்ந்த போலீசார் ரகசிய விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

