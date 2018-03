தூத்துக்குடி அருகே விரிவாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு ஸ்டெர்லைட் சார்பில் இயங்கிய குழந்தைகள் மையம் மூடல்

ஸ்பிக்நகர்: தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. மாணவர்களும் போராட்ட களம் புகுந்துள்ளனர்.கடந்த 45 நாட்களாக போராடி வரும் குமரெட்டியாபுரம் மக்களுக்கு ஆதரவாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு கிராம பகுதியிலும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன. ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் நடமாடும் மருத்துவ உதவி மைய வாகனம் அவ்வப்போது கிராம பகுதிகளுக்கு சென்று நோயாளிகளுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கி வருகிறது. நேற்று முன்தினம் அந்த மருத்துவ வாகனம் அத்திமரப்பட்டி பகுதிக்கு சென்றது. அங்கு வாகனத்தை விவசாயிகள் தடுத்து நிறுத்தி அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ விளக்க பேனர்களை கிழித்து, வாகனத்தின் முன்பே அவற்றை வீசி தீவைத்து எரித்தனர். தூத்துக்குடி ஸ்பிக்நகர் அருகேயுள்ள அத்திமரப்பட்டியில் ஸ்டெர்லைட் சார்பில் ‘குஷி’ என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையம் கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்தது. ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு எதிராக அத்திமரப்பட்டி கிராம மக்கள் நேற்று அந்த குழந்தைகள் மையத்துக்கு திரண்டு வந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். பின்னர், குழந்தைகள் மையத்தை திடீரென இழுத்து மூடி பூட்டு போட்டனர். குழந்தைகளை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றதோடு இனி இம்மையத்திற்கு தங்கள் குழந்தைகளை அனுப்ப மாட்டோம் என்றனர். சிலர், ஸ்டெர்லைட் ஆலை சார்பில் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மைய விளம்பர பலகையையும் கிழித்து தீயிட்டு கொளுத்தினர்.மாணவர் அமைப்பு தர்ணா: ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி தூத்துக்குடி வ.உ.சி. கல்லூரி முன்பு மாணவர்கள் நேற்று தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர். இந்திய மாணவர் சங்க மாவட்டத் தலைவர் அமர்நாத் தலைமை வகித்தார். இதில் பங்கேற்ற மாணவர்கள், ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர். இதனிடையே ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூத்துக்குடி பழைய பஸ் நிலையம் அருகே விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை தெற்கு மாவட்ட அமமுக நிர்வாகிகள், ஆலையை மூடக்கோரி 1 லட்சம் பேரிடம் கையெழுத்து பெறும் இயக்கத்தையும் நடத்தினர்.ஏப்.4ல் முற்றுகை போராட்டம்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் தூத்துக்குடியில் கூறியதாவது; ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலையில் உள்ளூர் பணியாளர்கள் பணியாற்றுவதாக ஆலை தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அந்த பட்டியலை ஆலை நிர்வாகமோ, தொழிற்சாலை ஆய்வாளர் அலுவலகமோ வெளியிட வேண்டும். இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை அரசை ஏமாற்றும் வேலையிலும் ஈடுபட்டது. வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக ஆலை துணைத்தலைவர் கைது செய்யப்பட்டார். இங்கிருந்து பிளாட்டினம், பெல்லாடியம் போன்ற உலோகங்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. ஏற்கனவே கோவா, குஜராத், கர்நாடகா, ேகரளா, மகராஷ்டிரா மாநிலங்களில் இருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலையில் இருந்து வெளியேறிய நச்சுப்புகையால் மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. எனவே இந்த ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி 4ம் தேதி ஆலை முன்பு முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றார். புற்றுநோயால் பலர் இறப்பு: குஷி குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மையத்தில் கல்வி பயின்ற குழந்தைகளின் பெற்றோர் கூறுகையில், ‘ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிறுவனத்தால் எங்கள் ஊரில் உள்ள பலர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே ஆலைக்கு எதிரான எங்கள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பாதுகாப்பு மையத்தை இழுத்து பூட்டியுள்ளோம். எங்கள் குழந்தைகளை இனி அரசின் சார்பில் நடத்தப்படும் அங்கன்வாடி பள்ளியில் சேர்க்க உள்ளோம். இதனால் அவர்களது கல்விக்கு ஒருபோதும் பாதிப்பு ஏற்படாது’’ என்றனர். 18 ஆண்டாக தலைமறைவான இன்ஜினியருக்கு பிடிவாரன்ட்: தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலையில் இன்ஜினியராக பணியாற்றியவர் ஸ்டேன்லி ஜோன்ஸ். 1997ல் ஆலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் தூத்துக்குடி அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த வெல்டர் பெருமாள், பிரையண்ட் நகரைச் சேர்ந்த உதவியாளர் சங்கர் ஆகியோர் பலியாயினர். இவர்களை அஜாக்கிரதையாகவும், கவனக்குறைவாகவும் பணியில் ஈடுபடுத்தியதற்காக இன்ஜினியர் ஸ்டேன்லி ஜோன்ஸ் மீது சிப்காட் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் கடந்த 1999ல் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அவர் விசாரணைக்கு கோர்ட்டில் ஆஜராகாமல் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக உள்ளார். இந்த வழக்கு தொடர்பாக வருகிற ஏப்ரல் 5ம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு ஸ்டேன்லி ஜோன்ஸ் தூத்துக்குடி 3வது ஜேஎம் கோர்ட்டில் ஆஜராகாவிட்டால் அவர் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்படுவார் என மாஜிஸ்திரேட் ரோஸ்கலா உத்தரவு பிறப்பித்து உள்ளார்.

