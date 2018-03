2017-ம் ஆண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 26 ஆயிரம் பேர் மீது ஊழல் புகார் – நாடாளுமன்றத்தில் மந்திரி தகவல்

மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவலின்படி 2017-ம் ஆண்டில் மத்திய அரசின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்பட 26,052 பேர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளன

புதுடெல்லி: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் குறித்த எம்.பி. ஒருவரின் கேள்விக்கு மத்திய பணியாளர் நலத்துறை ராஜாங்க மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நேற்று எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்தார். அதில், “மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவலின்படி 2017-ம் ஆண்டில் மத்திய அரசின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்பட 26,052 பேர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளன. இவற்றில் 22,386 புகார்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டு விட்டன. இதேபோல் 2016-ம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 51,207 பேர் மீதும், 2015-ம் ஆண்டில் 32,149 பேர் மீதும் புகார்கள் கூறப்பட்டன. இவற்றில் 2016-ல் 48,764 புகார்களும், 2015-ல் 30,789 புகார்களும் முடித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளன” என்று கூறப்பட்டு இருந்தது.

Source: Maalaimalar

