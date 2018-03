குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350-வது பிறந்தநாளை கொண்டாட ரூ.350 நாணயம் வெளியிட ரிசர்வ் வங்கி திட்டம்

சீக்கிய மதத்தின் பத்தாவது குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வகையில் ரூ.350 நாணயத்தை வெளியிட மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. #GuruGobindSingh #350Rscoin #350thBirthAnniversary

புதுடெல்லி : குரு கோபிந்த் சிங் சீக்கிய மதத்தவரின் பத்து குருக்களில் பத்தாவது குருவும் அவர்களது இறுதி மனித குருவுமாவார். இவரே பிற்காலச் சீக்கிய மதக் கோட்பாடுகளுக்கு வித்திட்டவர் ஆவார். குரு கோபிந்த் சிங் சீக்கியத்தின் பல கூறுகளை உறுதிப்படுத்தியதுடன் சீக்கிய மதநூலான குரு கிரந்த் சாகிப்பைச் சீக்கிய மதத்தின் வாழும் குருவாக்கினார். இவர் அரபி, பெர்சியன், சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தார். குதிரைச் சவாரி, பலவகைத் துப்பாக்கிகள், ஆயுதங்கள் முதலியவற்றைக் கையாள்வதில் சிறப்புப் பெற்று விளங்கினார். குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350-வது பிறந்தநாள் கடந்த ஆண்டு கொண்டாடப்பட்டது. இந்நிலையில், அவரது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வகையில் ரூ.350 நாணயம் வெளியிடப்பட உள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. மத்திய நிதித்துறை அமைச்சகமும் இந்தத் தகவலை உறுதி செய்துள்ளது. 35 கிராம் எடையில் 50 சதவீதம் சில்வர் கொண்டு இந்த நாணயம் உருவாக்கப்பட உள்ளது. 40 சதவீதம் காப்பர் மற்றும் 5 சதவீதம் நிக்கல் மற்றும் துத்தநாகம் கலந்து இந்த நாணயம் தயாரிக்கப்படுகிறது. 44 மி.மீ., வட்டத்தில் 350 என அச்சிடப்பட்டு சிங்க உருவம் பொறிக்கப்பட்டதற்கு கீழே இந்த எண் அச்சிடப்படும். நாணயத்தின் மறுபக்கத்தில் தக்த் ஸ்ரீ ஹரிமந்திர் ஜி பட்னா சாஹிப் உருவம் பதிக்கப்படும். இந்த நாணயங்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே அச்சிடப்படும் என கூறப்படுகிறது. #GuruGobindSingh #350Rscoin #350thBirthAnniversary #tamilnews

Source: Maalaimalar

