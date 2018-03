நாகை: வேதாரண்யம் அடுத்த கோடியக்கரை வன உயிரின சரணாலயத்தில் வன விலங்குகள் கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கியது. வனத்துறையினர், கல்லூரி மாணவர்கள் 45 பேர், 15 குழுக்களாக கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

At point calimere wildlife survey work started

