படித்தவர்களாலேயே அதிக விபத்துகள்: தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக திடுக்கிடும் தகவல்

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டில் படிப்பறிவு உள்ளவர்களாலேயே அதிக சாலை விபத்துகள் நடந்துள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. அதிலும், தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டில் நிகழ்ந்த விபத்துகள் தொடர்பாக, போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வில் கடந்த ஆண்டில் படிப்பறிவு உள்ளவர்களாலேயே அதிக விபத்துகள் நடந்துள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நிகழ்ந்த விபத்துகளில் 8-ம் வகுப்பு வரை படித்தவர்களில் 1,28,612 பேருக்கும், 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்களில் 1,56,733 பேருக்கும், 10-ம் வகுப்புக்கு மேல் படித்தவர்களில் 2,14,771 பேருக்கும், படிப்பறிவு இல்லாதவர்களை பொருத்தவரை 1,307 பேருக்கும் தொடர்பு உள்ளது. 8-ம் வகுப்பு வரை படித்தவர்களால் நிகழ்ந்த விபத்துகளில் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகம், மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்கள் முதல் 3 இடங்களிலும், தமிழகம் 4-வது இடத்திலும் உள்ளது. 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு படித்தவர்கள், அதற்கு மேல் படித்தவர்கள் தொடர்புடைய விபத்துகளில் தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. விபத்துகளில் தொடர்புடைய படிப்பறிவு உள்ள 5,00,116 பேரில் 2,14,771 பேர் 10-ம் வகுப்புக்கு மேல் பயின்றவர்கள் ஆவர்.

காரணம் என்ன?

இதுதொடர்பாக சேலம் அமலாக்கப் பிரிவு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஜெ.கே.பாஸ்கரன், ‘தி இந்து’விடம் கூறியதாவது: பெரும்பாலும் அதிகம் படித்தவர்களே சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மதிக்காமல் உள்ளனர். பிரச்சினை வந்தால் சமாளித்துக் கொள்ளலாம், பிடிபட்டால் அபராதம் கட்டி விடலாம் என நினைக்கின்றனர்.

படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் விபத்து நிகழ்ந்தால் என்ன செய்வது, யாரிடம் போய் சொல்வது என்ற தயக்கத்தில் ஓட்டுநர் உரிமம் உட்பட அனைத்து ஆவணங்களையும் வாகனத்துடன் வழக்கமாக எடுத்துச் செல்கின்றனர். படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் எப்போதும் ஒருவித அச்சத்தோடு வாகனத்தை ஓட்டுவதால் சாலை விதிகளை கவனமாக பின்பற்றுகின்றனர். இதனால் 8-ம் வகுப்புக்கு கீழ் படித்தவர்களில் அவர்களுக்கு விபத்துகளில் அதிக தொடர்பு இருப்பதில்லை.

வாகன நெரிசல் மிகுந்த சாலைகளை விட வாகனப் போக்குவரத்து குறைவாக உள்ள சாலையை பயன்படுத்தும்போதுதான், கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். சாலையின் தன்மை, குறுக்குச் சாலைகள், தொடர்பு பாலங்கள், மற்ற வாகனங்களின் வேகம் ஆகியவற்றை மனதில் நிறுத்தி படிப்பறிவு உள்ளவர்கள் சாலை விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வுடன் வாகனத்தை இயக்கினால் விபத்துகள் குறையும் என்றார்.

Source: The Hindu

