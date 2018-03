சதுரகிரி மலைக்கு செல்ல இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி

விருதுநகர்: வத்திராயிருப்பு சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் மலை கோயிலுக்கு செல்ல இன்று முதல் பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும். பிரதோஷம் மற்றும் பௌர்ணமியை முன்னிட்டு இன்று முதல் வரும் 1ம் தேதி வரை பக்தர்கள் சதுரகிரி மலைக்கு செல்ல வனத்துறையினர் அனுமதி அளித்துள்ளனர். பக்தர்கள் நேர்வழிப் பாதையில் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் எனவும் வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய பொருட்களை எடுத்துச் சென்றால் கடும் நடவடிக்கை எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

