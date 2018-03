கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி பூத்துறை வழியாக கேரளாவிற்கு கடத்த முயன்ற 2,000 லிட்டர் மானிய மண்ணெண்ணெய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய ஆட்டோ, வேன் ஆகியவற்றையும் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

2,000 litres of subsidised kerosene confiscated in Kanyakumari

Kanyakumari: Kerala via Kanyakumari poothurai kidnapped and tried to confiscate 2,000 litres of subsidised kerosene