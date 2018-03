கடலூர்: விருத்தாசலம் அருகே மருங்கூர் வெள்ளாற்றில் மணல் அள்ளிய 300 மாட்டு வண்டிகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டது. லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு அனுமதியின்றி மணல் அள்ள அதிகாரிகள் உதவுவதாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Sand mining began near 300 vridhachalam Bullock carts navys recurrent

In marungur near Cuddalore: vridhachalam vellar River sand mining carts this 300 captives. Bribery SL